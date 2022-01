Inter | nel mirino c’è Gosens | idea di scambio due per uno

Advertising

AlfredoPedulla : #Sensi sarà liberato per la #Samp. Nel pomeriggio nuovo contatto #Inter-#Atalanta per… - Inter : ?? | #YearOfTheTiger Più di ogni altra cosa, nel 2022 speriamo di tornare ad abbracciarci. Buon Anno della Tigre, N… - MarcoBellinazzo : Inter, emesso nuovo bond da 415 milioni con scadenza nel 2027 - wesandkiedis : RT @spondainter: Sensi é libero di andare alla Sampdoria . Nel pomeriggio nuovo contatto tra #Inter e #Atalanta [Pedullá] - MarisciaFox : RT @it_inter: Nel pomeriggio nuovo contatto tra Inter e Atalanta per #Gosens Pedullà -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nel

In panchina l'exDejan Stankovic , colui che ha creduto nelle potenzialità di Lazetic che con la Stella Rossa ha giocato 17 partite, segnado un gol lo scorso 16 ottobre7 - 1 contro il ...20,4 milioni per l', 19,7 per la Juventus, 13,9 per il Milan, 4,7 per il Napoli, 3,2 per la ... perché sono movimenti che si creano nell'arco di decenni e non di mesi, ma soltanto chepresente ...L'Inter lavora sul calciomercato e cerca il colpo importante per rinforzare la fascia: possibile scambio due per uno per arrivare a Gosens ...Si aggrava la posizione della fisioterapista Barbara Pasetti, la 44enne arrestata per l’omicidio di “Gigi Bici”, il commerciante di biciclette, ...