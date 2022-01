Highlights Nadal-Shapovalov 6-3 | 6-4 | 4-6 | 3-6 | 6-3 | Australian Open 2022 VIDEO

(Di martedì 25 gennaio 2022) Glicompleti della sfida tra Rafaele Denis, valevole per i quarti di finale deglie terminato 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 in favore del maiorchino. Il pluricampione Slam spagnolo ha dominato le fasi iniziali del match, per poi soffrire a causa del ritorno prepotente del giovane opponente; finale da sogno per l’iberico e semifinale a Melbourne per la settima volta in carriera.sfiderà uno tra Matteo Berrettini e Gael Monfils per strappare un pass per l’ultimo atto dello Slamo. Di seguito la clip contenente i migliori momenti del match, ricco di colpi spettacolari da ambedue le parti: rovescio sublime die dritto in corsa sempre performante di ...

Rafael Nadal overcame an abdominal injury and Denis Shapovalov to win in five sets as he reached his 36th Grand Slam semi-final at the Australian Open on Tuesday.