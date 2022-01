Giuliano Sangiorgi è guarito dal Covid | l’abbraccio alla figlia | “Meraviglioso”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il cantante dei Negramaroha annunciato di essere finalmentedal Coronavirus e, dopo giornate intere in isolamento, ha finalmente riabbracciato sua, la piccola Stella.dalCon enorme gioiaha annunciato di esseredal Coronavirus e sui social ha postato un breve video dove lo si vede abbracciare sua, la piccola Stella. “Negativo. Mai una definizione così tanto attesa… tornovita, torno da Stella!!!”, ha scritto il cantate, che a seguire ha intonato il suo celebre brano,, modificando ironicamente il testo: “Perfino il tuo tampone ...

Giuliano Sangiorgi è guarito dal Covid ed è finalmente potuto tornare ad abbracciare sua figlia, la piccola Stella. Giuliano Sangiorgi ha potuto riabbracciare la figlia Stella dopo il tampone negativo, un incontro dal sapore "meraviglioso".