Gf Vip 6, Giucas ridotto in lacrime: "vedere una persona anziana piangere mi spezza il cuore" (Di martedì 25 gennaio 2022) Gf Vip 6, i fan del programma hanno riempito di commenti il web dopo aver visto Giucas Casella scoppiare in lacrime. Lo stato d'animo del gieffino ha colpito molto il pubblico a casa che non si aspettava una reazione così intensa. Che cosa è successo? Gf Vip 6, Giucas Casella-AltranotiziaIl Gf Vip 6 ha sicuramente fatto centro con Giucas Casella ed il concorrente è uno dei più apprezzati di questa edizione. L'illusionista si è mostrato senza filtri ed ha fatto uscire ogni lato del suo carattere. Il concorrente è molto amato e soprattutto sostenuto fuori dal reality ed i fan sono rimasti colpiti nel vederlo ridotto in lacrime. Che cosa è successo? Gf Vip 6 e le lacrime di Giucas Giucas Casella è uno dei protagonisti ...

