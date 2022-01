Fratello e sorella uccisi dal Covid in 12 ore: Offagna in lacrime per l'attore Baldassarri (Di martedì 25 gennaio 2022) Offagna - Morti nel giro di 12 ore per le complicanze sopraggiunte con il Covid . Fratello e sorella che vivevano assieme, uno per l'altro, e che il virus ha ucciso quasi in contemporanea. Offagna ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 25 gennaio 2022)- Morti nel giro di 12 ore per le complicanze sopraggiunte con ilche vivevano assieme, uno per l'altro, e che il virus ha ucciso quasi in contemporanea....

