Focaccia al prosciutto, super morbida e gustosa! Farà gola a tutti! (Di martedì 25 gennaio 2022) La tipica Focaccia bolognese è la Focaccia crescenta. In poche parole è una Focaccia al prosciutto che nasce grazie ad un impasto molto simile a quello del pane ed è ripiena di ingredienti sfiziosi. Questa tipica Focaccia una volta preparata nella cucina di casa Farà venire l’acquolina in bocca a tutti. La realizzazione non richiede nessun passaggio particolare. Focaccia al prosciutto, super morbida e gustosa! Gli ingredienti che occorrono sono i seguenti: 500 gr di farina 00 o di manitoba 50 gr di strutto 250 ml di acqua 10 gr di sale fino 5 gr di zucchero 12,5 gr di lievito di birra Olio extravergine d’oliva 150 gr di prosciutto crudo La ricetta è pensata per creare una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 25 gennaio 2022) La tipicabolognese è lacrescenta. In poche parole è unaalche nasce grazie ad un impasto molto simile a quello del pane ed è ripiena di ingredienti sfiziosi. Questa tipicauna volta preparata nella cucina di casavenire l’acquolina in bocca a tutti. La realizzazione non richiede nessun passaggio particolare.alGli ingredienti che occorrono sono i seguenti: 500 gr di farina 00 o di manitoba 50 gr di strutto 250 ml di acqua 10 gr di sale fino 5 gr di zucchero 12,5 gr di lievito di birra Olio extravergine d’oliva 150 gr dicrudo La ricetta è pensata per creare una ...

Advertising

ElisaBassi13 : @_MayBeRob La focaccia imbottita con tanto prosciutto. - mikewoodottawa : RT @kanatacrepecafe: @kimmyggm @heyglenns @mikewoodottawa @dylanblackradio @StittsCentral @ManotickVillage @HeartOfOrleans @westboroBIA @YO… - kanatacrepecafe : @kimmyggm @heyglenns @mikewoodottawa @dylanblackradio @StittsCentral @ManotickVillage @HeartOfOrleans @westboroBIA… - kimmyggm : RT @kanatacrepecafe: Try our masterpiece Grilled cheese Pepperoni Prosciutto Focaccia Bread ?? #Kanata #kanatacares #KanataNorth #Ottawa #… - kanatacrepecafe : Try our masterpiece Grilled cheese Pepperoni Prosciutto Focaccia Bread ?? #Kanata #kanatacares #KanataNorth… -