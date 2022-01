Fmi: taglia stima Pil Italia 2022 a +3,8% ma rialza 2023 (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. -(Adnkronos) - In uno scenario di rallentamento della crescita globale, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime per il Pil dell'Italia per l'anno in corso, abbassandole di 0,4 punti a +3,8%. Al tempo stesso però nell'aggiornamento del World Economic Outlook si rialza la previsione per il 2023 di 0,6 punti - rispetto alla valutazione fatta a ottobre scorso - con un Pil adesso previsto in aumento del 2,2%. Nell'anno appena concluso invece il Fondo stima che l'economia Italiana abbia messo a segno una ripresa del 6,2% dopo il -8,9% registrato nel 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. -(Adnkronos) - In uno scenario di rallentamento della crescita globale, il Fondo Monetario Internazionalele stime per il Pil dell'per l'anno in corso, abbassandole di 0,4 punti a +3,8%. Al tempo stesso però nell'aggiornamento del World Economic Outlook sila previsione per ildi 0,6 punti - rispetto alla valutazione fatta a ottobre scorso - con un Pil adesso previsto in aumento del 2,2%. Nell'anno appena concluso invece il Fondoche l'economiana abbia messo a segno una ripresa del 6,2% dopo il -8,9% registrato nel 2020.

