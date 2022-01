“È lui che la fa fuori dal water”. GF Vip, Katia Ricciarelli scopre tutto. E fa il nome del concorrente (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora la pulizia al ‘GF Vip’ è uno degli argomenti principali di queste ore. E a rivelare tutto è stata Katia Ricciarelli, che in una conversazione con Soleil ha fatto il nome e cognome di colui che si renderebbe protagonista di comportamenti non adeguati, soprattutto perché si è in una casa condivisa con altre persone. Ma l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha subito precisato che questa persona non sarebbe l’unica, quindi i colpevoli sarebbero di più e ciò potrebbe innescare ulteriori polemiche. A proposito di ‘GF Vip’, prima di riferirvi nel dettaglio il racconto di Katia Ricciarelli, i concorrenti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati beccati sul fatto a letto. Visto che comunque i due avevano intenzione di ritornare a dormire insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora la pulizia al ‘GF Vip’ è uno degli argomenti principali di queste ore. E a rivelareè stata, che in una conversazione con Soleil ha fatto ile cogdi colui che si renderebbe protagonista di comportamenti non adeguati, sopratperché si è in una casa condivisa con altre persone. Ma l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha subito precisato che questa persona non sarebbe l’unica, quindi i colpevoli sarebbero di più e ciò potrebbe innescare ulteriori polemiche. A proposito di ‘GF Vip’, prima di riferirvi nel dettaglio il racconto di, i concorrenti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati beccati sul fatto a letto. Visto che comunque i due avevano intenzione di ritornare a dormire insieme ...

Ultime Notizie dalla rete : lui che Livorno. Dodicenne bullizzato al parco perché ebreo. Il padre denuncia ... la famiglia è fiorentina anche se da tanti anni abita a Campiglia Marittima, era andato a giocare al parco con gli amici ed è lì che è stato aggredito dalle due ragazzine di 15 anni. Lui neppure le ...

Quirinale:neodeputata Sessa,debutto fra emozione e tristezza Enzo per me era un amico e una guida: ci conoscevamo da tanto, ho iniziato con lui come riferimento ... "Non ne posso fare dato il mio stato d'animo attuale, speriamo che vada nel migliore dei modi per ...

Caicedo: i muscoli, il reality, la moglie e...l'Inter. Quello che non sai di lui La Gazzetta dello Sport Clemente Mastella: “Il passo indietro di Berlusconi ha complicato le cose invece che eliminare difficoltà. Una formazione che punta a raggruppare le forze di centro, Azione di Carlo esclusa: “è lui che si auto esclude – riprende Mastella – è tolemaico, è difficile avere a che fare con lui. Vorrei ...

Chi è Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto Sami Modiano è uno dei sopravvissuti all'Olocausto: la sua storia terribile e la testimonianza dell'orrore nazista ...

