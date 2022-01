Dagli abusi sessuali alla zoofilia: terribili accuse ad Hugh Hefner. Ma c’è chi lo difende (Di martedì 25 gennaio 2022) La docuserie-denuncia, uscita negli States lo scorso 24 gennaio, sta destando scalpore per le gravissime accuse mosse nei confronti del patron di Playboy. Ma nel frattempo c’è chi lo difende: la voce fuori dal coro di Brande Roderick, ex coniglietta Da sempre oggetto di critiche e analisi di ogni genere, la vita di Hugh Hefner, l’editore e fondatore di Playboy, torna al centro di un forte dibattito, forse il più animato di sempre. Documentari, podcast e libri hanno tentato di tirare le redini su quella che è stata l’eredità di Hefner, deceduto nel 2017 a 91 anni, ma l’ultimo è un vero e proprio dardo avvelenato al cuore simbolico del mondo playboy. Da Getty ImagesStiamo parlando di “Secrets of Playboy”, la docuserie di denuncia diretta da Alexandra Dean nella quale testimonianze ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022) La docuserie-denuncia, uscita negli States lo scorso 24 gennaio, sta destando scalpore per le gravissimemosse nei confronti del patron di Playboy. Ma nel frattempo c’è chi lo: la voce fuori dal coro di Brande Roderick, ex coniglietta Da sempre oggetto di critiche e analisi di ogni genere, la vita di, l’editore e fondatore di Playboy, torna al centro di un forte dibattito, forse il più animato di sempre. Documentari, podcast e libri hanno tentato di tirare le redini su quella che è stata l’eredità di, deceduto nel 2017 a 91 anni, ma l’ultimo è un vero e proprio dardo avvelenato al cuore simbolico del mondo playboy. Da Getty ImagesStiamo parlando di “Secrets of Playboy”, la docuserie di denuncia diretta da Alexandra Dean nella quale testimonianze ...

BZBXnet : Il Servizio diocesano per la tutela dei #minori dagli #abusi ha elaborato la relazione sull’attività del 2021. Cinq… - BufoGiulio : L'ALTA CORTE DI LONDRA DA' RAGIONE A JULIAN ASSANGE: ORA POTRÀ FARE RICORSO CONTRO L'ESTRADIZIONE! Finalmente il gi… - ikerizmk : @muviciannel @alberto_sanavia @GaspareCaj /e la popolazione rurale si sentiva protetta dagli abusi di quest'ultima… - matteoparlato : RT @Andreacritico: Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e gli va… - Andreacritico : Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e g… -