Concorso Comune Cagliari | 58 diplomati e laureati | bando in Gazzetta

*Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 25 gennaio 2022 l'avviso relativo al bando del Concorso indetto dal Comune di Cagliari per 58 posti tra diplomati e laureati. Il bando è scaricabile cliccando qui e sarà possibile fare domanda fino al 9 febbraio 2022. Leggi l'avviso In arrivo un nuovo Concorso Comune Cagliari per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un totale di 58 unità di personale non dirigenziale. Il Concorso sarà bandito a breve (si attende, infatti, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 25 gennaio 2022) e sarà aperto ai diplomati ed ai ...

