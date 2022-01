Australian Open 2022 | le partite del 26 gennaio | Sinner a caccia della semifinale con Tsitsipas | Medvedev con Auger-Aliassime

(Di martedì 25 gennaio 2022) Se a Melbourne fa caldo a, il tennis rende l’atmosfera ancora più bollente. L’è oramai è nel momento più critico, domani si conosceranno gli altri quattro nomi, tra tabellone maschile e femminile, che completeranno il quadro delle semifinali dei due tornei. Freme nuovamente casa Italia: dopo la gran vittoria di Matteo Berrettini, ora il tricolore può sognare due azzurri al penultimo atto di uno Slam, evento che non accade dal Roland Garros 1960 con Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola. Dopo il romano, domani toccherà a Jannikche incrocerà le racchette con Stefanos: l’altoatesino è apparso in forma strepitosa nel match con De Minaur, mentre il numero 4 al mondo ha sudato sette camicie per aver ragione di Taylor Fritz. Oltretutto, tra di ...

Matteo Berrettini si è qualificato per la sua prima semifinale agli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Nei quarti il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding,...Matteo Berrettini mette cuore e spunta alla semifinale deglidopo una vittoria contro Monfils che è stata un capolavoro di freddezza Argomenti trattati Adieu mon ami Monfils, Matteo Berrettini in semifinale agliTutti i momenti ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per le semifinali degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di ...Se a Melbourne fa caldo a gennaio, il tennis rende l'atmosfera ancora più bollente. L'Australian Open 2022 è oramai è nel momento più critico, domani si conosceranno gli altri quattro nomi, tra tabell ...