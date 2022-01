Ascolti TV | Lunedì 24 gennaio 2022. Record per il GF Vip (23.6%), cala Non mi Lasciare (16.3%), Quarta Repubblica (4.1%) meglio dello Speciale di La7 (2.8%) (Di martedì 25 gennaio 2022) Non mi Lasciare Nella serata di ieri, Lunedì 24 gennaio 2022, su Rai1 Non mi Lasciare ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica registra 648.000 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 25 gennaio 2022) Non miNella serata di ieri,24, su Rai1 Non miha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7TgLa7 – Elezione del Presidente dellaregistra 648.000 ...

Advertising

fabiofabbretti : Giornata di ieri condizionata dalle maratone sul #Quirinale2022: Rai 1 al 12.5% per tutto il pomeriggio fino alle o… - occhio_notizie : Il Grande Fratello Vip 6 conquista il pubblico del lunedì sera #ascoltitv #datiauditel - fabiofabbretti : Record per il #GFVIP che sale a 3,7 milioni di spettatori (23.6% di share), cala #NonMiLasciare a 3,7 mln (16.3%),… - davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 24 gennaio 2022 Cala la fiction Non mi Lasciare (16.3) e cresce il GFVip (23.6)… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 24 gennaio: Non mi lasciare Grande Fratello Vip Report - #Ascolti #lunedì #gennaio: #lasciare -