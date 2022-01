Anticipazioni Uomini e Donne, piena crisi per il tronista: pianto in diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Prime Anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e Donne, con un tronista che sembrerebbe essere in piena crisi: cosa succederà. Anche oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, con un tronista che sembrerebbe essere entrato in piena crisi. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta e cosa si dovranno aspettare i telespettatori. Lo studio della celebre trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Gli occhi dei telespettatori di Canale 5, oggi, saranno puntati tutti su Uomini e Donne, visto che andrà in onda una puntata riservata al Trono Classico. Infatti durante il dating show condotto da Maria De Filippi i protagonisti ... Leggi su vesuvius (Di martedì 25 gennaio 2022) Primesulla puntata odierna di, con unche sembrerebbe essere in: cosa succederà. Anche oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di, con unche sembrerebbe essere entrato in. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta e cosa si dovranno aspettare i telespettatori. Lo studio della celebre trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Gli occhi dei telespettatori di Canale 5, oggi, saranno puntati tutti su, visto che andrà in onda una puntata riservata al Trono Classico. Infatti durante il dating show condotto da Maria De Filippi i protagonisti ...

