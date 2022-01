Advertising

Shining__Star9 : Nella s2 ovviamente ci saranno ancora alti e bassi tra Simone e Manuel, però dopo l'incidente e tutto il casino di… - emobranco : RT @qn_lanazione: Ancora un incidente sul lavoro, operaio precipita da impalcatura: è grave - qn_lanazione : Ancora un incidente sul lavoro, operaio precipita da impalcatura: è grave - ElisaCheccaglin : Quanti devono ancora morire prima che la politica faccia il suo dovere? Operaio muore incastrato in una tramoggia… - Latina_Oggi : Tragedia nella notte, incidente mortale dopo l'impatto E' accaduto a borgo Tufette, nel comune di Sermoneta. Perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora incidente

RaiNews

unmortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia nella sede di una ditta di materiali edili, a Bibbiena (Arezzo) . Leggi ...Ansedonia (Grosseto(, 25 gennaio 2022 -unsul lavoro in Toscana. Questa mattina, all'Argentario, in provincia di Grosseto, un operaio è rimasto ferito in seguito ad una caduta da un'impalcatura da un'altezza di circa due ...In conferenza stampa Gianni Morandi presenta “Apri tutte le porte”, la canzone scritta da Jovanotti che porterà a Sanremo 2022.Ancora un incidente mortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia nella sede di una ditta di materiali edili, a ...