Terrore in Germania: studente spara nell'aula magna, poi si suicida (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terrore in un' università in Germania : un attacco compiuto da uno studente del campus medico di una città tedesca provoca diversi feriti, come riporta Tgcom24 . Il Terrore in Germania è opera di uno studente L'università è quella di Heidelberg , e a scatenare il Terrore nella Germania studentesca è egli stesso uno studente, che apre il fuoco nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022)in un' università in: un attacco compiuto da unodel campus medico di una città tedesca provoca diversi feriti, come riporta Tgcom24 . Ilinè opera di unoL'università è quella di Heidelberg , e a scatenare ilsca è egli stesso uno, che apre il fuoco nel ...

