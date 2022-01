Terence Hill su Don Matteo: “Lasciato non per mia volontà, vi spiego” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra qualche mese, debutterà la tredicesima stagione di Don Matteo e Terence Hill, in una recente intervista, ha raccontato i motivi dell’addio: le parole A ridosso della Primavera esordirà la tredicesima stagione di Don Matteo e come è oramai noto a tutti Terence Hill uscirà di scena. La fiction è andata in onda, per la prima volta, nel 2000. Don Matteo è un presbitero-investigatore, parroco della parrocchia di San Giovanni a Gubbio e in seguito della parrocchia di Santa Eufemia a Spoleto. Terence Hill interpreta Don Matteo (via social)Dunque, la stagione inizierà proprio con l’addio del protagonista e tanti altri eventi importanti. Le riprese sul set sono cominciate qualche mese fa ed infatti il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra qualche mese, debutterà la tredicesima stagione di Don, in una recente intervista, ha raccontato i motivi dell’addio: le parole A ridosso della Primavera esordirà la tredicesima stagione di Done come è oramai noto a tuttiuscirà di scena. La fiction è andata in onda, per la prima volta, nel 2000. Donè un presbitero-investigatore, parroco della parrocchia di San Giovanni a Gubbio e in seguito della parrocchia di Santa Eufemia a Spoleto.interpreta Don(via social)Dunque, la stagione inizierà proprio con l’addio del protagonista e tanti altri eventi importanti. Le riprese sul set sono cominciate qualche mese fa ed infatti il ...

