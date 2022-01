“Rientro in classe con quarantena che incombe, ma in mensa tutti insieme: stanchi di regole poco coerenti” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Positivi in classe, tamponi, quarantena, Rientro a scuola: per i genitori sta diventando quasi un mantra, uno schema che dalla ripresa delle lezioni si sta ripetendo con antipatica ricorrenza. Un dedalo di norme dentro al quale è facile perdersi e, molto spesso, complicatissimo da comprendere: a testimonianza di ciò che provano quotidianamente le famiglie, una lettera inviata da F.S., una mamma alle prese con i grattacapi che da due anni il Covid porta con sè. “Se hai due bambine di 4 e 8 anni sai che con la quarantena dovrai prima o poi convincerci. Ma va bene, sei vaccinata, con terza dose, hai sempre rispettato tutte le regole fin dall’inizio. Questo è il terzo inverno che continui a rispettarle, mascherine, disinfettante, pochi contatti sociali, niente feste. Sacrifici su sacrifici che hai ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Positivi in, tamponi,a scuola: per i genitori sta diventando quasi un mantra, uno schema che dalla ripresa delle lezioni si sta ripetendo con antipatica ricorrenza. Un dedalo di norme dentro al quale è facile perdersi e, molto spesso, complicatissimo da comprendere: a testimonianza di ciò che provano quotidianamente le famiglie, una lettera inviata da F.S., una mamma alle prese con i grattacapi che da due anni il Covid porta con sè. “Se hai due bambine di 4 e 8 anni sai che con ladovrai prima o poi convincerci. Ma va bene, sei vaccinata, con terza dose, hai sempre rispettato tutte lefin dall’inizio. Questo è il terzo inverno che continui a rispettarle, mascherine, disinfettante, pochi contatti sociali, niente feste. Sacrifici su sacrifici che hai ...

