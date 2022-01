(Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – “Un ottimo segno che Salvini si incontrerà di nuovo con Letta, il dialogo non si interrompe, ora si tratta di scendere per terra e trovare il nome che possa ottenere il massimo consenso, abbiamo tre giorni e credo dobbiamo usarli nel miglior modo possibile”. Così il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio. “Io dicoa nonper la, è una risorsa per tutti sia che faccia il presidente del Consiglio che della Repubblica, sul campo ci sono molti nomi autorevoli, assumiamoci la responsabilità politica insieme di individuare il nome con più ampio consenso, lavoriamo su questo”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Lupi: “Abbiamo garantito i i 450 voti a Berlusconi, ora tocca a lui sciogliere riserva” - Lopinionista : Quirinale, Lupi: 'Attenzione a tirare Draghi per la giacchetta' - Stefaniacasp : RT @StaseraItalia: La situazione Quirinale si sbloccherà? @Maurizio_Lupi: 'Oggi si è iniziato a dialogare' #StaseraItalia - IMoresi : RT @StaseraItalia: La situazione Quirinale si sbloccherà? @Maurizio_Lupi: 'Oggi si è iniziato a dialogare' #StaseraItalia - Enzo_ssj : Ho visto al tg che stavano intervistando a Lupi per le elezioni del Quirinale. Lupi. Ma veramente io sto ancora pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lupi

Lo ha detto a La7 Maurizio, presidente di Noi con l'Italia, in merito alla corsa aliniziata oggi con la prima votazione.Così il presidente di Noi con l'Italia Maurizio. 'Io dico attenzione a non tirare per la giacchetta Draghi, è una risorsa per tutti sia che faccia il presidente del Consiglio che della ...Continua la maratona Mentana su La7, lo speciale del TG La7 condotto dal direttore Enrico Mentana che, insieme a diversi ospiti in studio, segue da ...Primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica oggi, lunedì 24 gennaio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...