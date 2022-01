**Quirinale: conclusa chiama senatori, seduta sospesa per dieci minuti** (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Terminata la chiama dei senatori, è stata sospesa per dieci minuti la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Si riprenderà con la chiama dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Terminata ladei, è stataperminuti lacomune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Si riprenderà con ladei deputati.

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale conclusa Quirinale: Salvini vedrà Letta e Conte Come riferisce la Lega, la riunione si è conclusa ed "è stata utile per fare il punto della situazione". .

Bossi: 'Draghi? È un nome che può uscire alla fine' ...09 'Coraggio italia' voterà scheda bianca 'La riunione dei nostri grandi elettori si è conclusa. Coraggio Italia ha deciso che voterà scheda bianca alla prima votazione del Quirinale, augurandoci che ...

**Quirinale: conclusa chiama senatori, seduta sospesa per dieci minuti** La Sicilia Quirinale, Salvini vede Meloni. Poi Letta e Conte Roma, 24 gen. (askanews) - L'incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni 'si è concluso ed è stato utile per fare il punto della situazione'.

Quirinale: Salvini vedrà Letta e Conte (ANSA) - ROMA, 24 GEN - Oggi Matteo Salvini vedrà Enrico Letta e Giuseppe Conte. Lo rende noto la Lega. Nel corso delle votazioni a Montecitorio ...

