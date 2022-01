Quirinale 2022 | spostare Draghi da Palazzo Chigi è una mossa fuori da ogni logica

(Di lunedì 24 gennaio 2022) di Luigi De Gregorio Il dubbio, un qualsiasi dubbio nascevolta che c’è un’alternativa. E il principe dei dubbi, il più grande e il più conosciuto è quello amletico: essere o non essere. Se ci limitiamo ai confini nazionali ed alle poche ore prossime alla votazione del Presidente della Repubblica italiana, abbiamo di fronte a noi un altro dubbio anch’esso rilevante, anche se transitorio e di nessuna importanza universale. Mariorimarrà nel suo ruolo di premier fino al termine dell’attuale legislatura o sarà eletto capo dello Stato? Il dubbio, nato già da qualche mese, vive ancora in queste ore. Ma, utilizzando in maniera seria il cervello umano, constatiamo che esso (il dubbio) è privo di. Era insensato sia al tempo della nascita sia ora in questi giorni. Poteva essere stroncato ab initio, fatto abortire subito. Ed ...

Advertising

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - elio_vito : È molto brava ?? - Acmor3 : RT @ItaliaJoseph: “Non si premia col Quirinale uno che racconta balle” Maria Giovanna Maglie a testa bassa contro Draghi: solo lei poteva a… - Italian : >ANSA-TEMPO REALE/Quirinale: oggi prima chiama, sarà 'al buio' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

"MARIO LANDOLFI SULLA IPOTESI DI CANDIDARE CARLO NORDIO AL" realizzata da Alessio Falconio . L'intervista è stata registrata lunedì 24 gennaioalle ore 10:27. Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Giustizia, Parlamento, ...La prima giornata di votazioni per scegliere il successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Per adesso i partiti non hanno trovato ancora nessun accordo. Tutti gli ..."Ma un'elezione presidenziale divisiva che dovesse causare una crisi politica preoccuperebbe Bruxelles e i mercati finanziari - rileva l'FT - Dal Quirinale, Draghi potrebbe usare i suoi poteri e la ...Oggi, lunedì 24 gennaio 2022, il via alla prima votazione per il nuovo capo dello Stato, con la convocazione del Parlamento in seduta comune alle ore 15:00.