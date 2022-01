Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con i quarti agli Australian Open? Montepremi e cifre: l’assegno diventa pesante (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha sconfitto l’Australiano Alex de Minaur in tre set e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. L’altoatesino ha giganteggiato contro l’ostico padrone di casa, sostenuto dal pubblico della Rod Laver Arena, e si è imposto in maniera autoritaria: il primo set si è rivelato decisamente equilibrato, l’azzurro è stato costretto ad annullare ben quattro palle break nei primi due game in battuta e poi si è imposto al tie-break senza riscontrare particolari criticità; nel secondo e terzo set, invece, ha piazzato il break decisivo in apertura e poi ha controllato la situazione con grande facilità. Il numero 10 al mondo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)si è qualificato aidi finale degli2022. Il tennista italiano ha sconfitto l’o Alex de Minaur in tre set e si èto il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. L’altoatesino ha giganteggiato contro l’ostico padrone di casa, sostenuto dal pubblico della Rod Laver Arena, e si è imposto in maniera autoritaria: il primo set si è rivelato decisamente equilibrato, l’azzurro è stato costretto ad annullare ben quattro palle break nei primi due game in battuta e poi si è imposto al tie-break senza riscontrare particolari criticità; nel secondo e terzo set, invece, ha piazzato il break decisivo in apertura e poi ha controllato la situazione con grande facilità. Il numero 10 al mondo ha ...

