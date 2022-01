Processo Ciatti, la difesa del ceceno: 'Deve essere processato in Spagna" (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gennaio 2022 - Processo Niccolò Ciatti , la difesa del ceceno Rassoul Bissoultanov solleva l'eccezione sulla giurisdizione. " Deve essere processato in Spagna ", ha sostenuto l'avvocato ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gennaio 2022 -Niccolò, ladelRassoul Bissoultanov solleva l'eccezione sulla giurisdizione. "in", ha sostenuto l'avvocato ...

Advertising

FirenzePost : Omicidio Ciatti: Pm, processo va fatto in Italia, ci sono tutte le condizioni - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Prima udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci pestato a morte fuori da una discote… - LeuwenLuciano : RT @RaiNews: Il pestaggio la notte dell'11 agosto 2017 - qn_lanazione : Il padre di Niccolò Ciatti: 'Bissoultanov deve essere processato in Italia, sennò ci sarà un assassino libero' / VI… - qn_lanazione : Processo Ciatti, la difesa del ceceno: 'Deve essere processato in Spagna' -