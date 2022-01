Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Casarin

Tutto Napoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex arbitroha detto la sua sul caso Serra in Milan - Spezia L'ex arbitro, sulle pagine del Corriere della Sera, ha detto la sua del caso Serra in Milan - Spezia. IL PENSIERO - "Non ho mai visto un arbitro di serie A con le braccia alzate per chiedere ...... il dg del Campidoglio ora rischia il processo Rischia il processoAielli, da ottobre scorso ...] Di Gianni Barbacetto Bufera alla Rai Fuortes, aut aut a: salti il vice leghista o lui ...L'ex arbitro Paolo Casarin, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato gli arbitraggi di questo turno di Serie A: ...ForzAzzurri.net Paolo Casarin boccia Pairetto: "Fallo invisibile su Elmas, ancora rigorini?" News calcio Napoli ...