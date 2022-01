Michelle Hunziker, vestita così fa sognare: “Sei una dea” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Michelle Hunziker è da sempre considerata una delle più belle presentatrici d’Italia e con quella maglia addosso ha fatto impazzire molti. Da anni è considerata una vera e propria icona di bellezza e nessuno ha mai pensato di dubitare da questo punto di vista, ma Michelle Hunziker ha deciso di farsi vedere da tutti con una maglia davvero molto particolare. La conduttrice svizzera ha associato il proprio nome a diverse trasmissioni televisive, ma senza ombra di dubbio Striscia la Notizia è quella che le ha permesso di avere maggiore visibilità agli occhi del Belpaese. Nonostante venga da una nazione spesso avara di calcio, non ha mai negato il suo grande amore per il pallone e in tempi non troppo lontani è stata anche testimonial in Serie A all’inizio di una partita di primissimo livello. Si trattava di Juventus-Napoli ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022)è da sempre considerata una delle più belle presentatrici d’Italia e con quella maglia addosso ha fatto impazzire molti. Da anni è considerata una vera e propria icona di bellezza e nessuno ha mai pensato di dubitare da questo punto di vista, maha deciso di farsi vedere da tutti con una maglia davvero molto particolare. La conduttrice svizzera ha associato il proprio nome a diverse trasmissioni televisive, ma senza ombra di dubbio Striscia la Notizia è quella che le ha permesso di avere maggiore visibilità agli occhi del Belpaese. Nonostante venga da una nazione spesso avara di calcio, non ha mai negato il suo grande amore per il pallone e in tempi non troppo lontani è stata anche testimonial in Serie A all’inizio di una partita di primissimo livello. Si trattava di Juventus-Napoli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - lillydessi : Michelle Hunziker, primo compleanno senza Tomaso Trussardi dopo 10 anni - DiLei - lillydessi : Michelle Hunziker, il primo compleanno dopo la separazione: gli auguri di Tomaso Trussardi via Instagram - Corriere… - Agne_Brown98 : RT @VanityFairIt: In occasione del 45esimo compleanno della conduttrice, l'imprenditore non ha dimenticato di farle gli auguri sui social.… -