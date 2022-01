“Ma come fa a saperlo?”: nuovo pastrocchio al GF Vip, Nathalie Caldonazzo fa la gaffe e svela tutto [VIDEO] (Di lunedì 24 gennaio 2022) gaffe clamorosa in diretta tv di Nathalie Caldonazzo che rischia di mettere nei guai gli autori del GF Vip: le immagini shock La rivelazione di Nathalie Caldonazzo (screenshot GF Vip)Tra poche ore prenderà il via una nuova puntata del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Per l’occasione Alfonso Signorini ha confezionato un appuntamento ricco di temi da affrontare e di grandi emozioni da vivere. Nel corso della serata ci saranno delle bellissime sorprese ma una di questa sembrerebbe essere stata già annunciata da Nathalie Caldonazzo. La showgirl, incurante delle telecamere, nel corso della serata di ieri ha annunciato un possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si tratterebbe di Biagio D’Anelli, ex concorrente di questa edizione del noto reality, ... Leggi su specialmag (Di lunedì 24 gennaio 2022)clamorosa in diretta tv diche rischia di mettere nei guai gli autori del GF Vip: le immagini shock La rivelazione di(screenshot GF Vip)Tra poche ore prenderà il via una nuova puntata del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Per l’occasione Alfonso Signorini ha confezionato un appuntamento ricco di temi da affrontare e di grandi emozioni da vivere. Nel corso della serata ci saranno delle bellissime sorprese ma una di questa sembrerebbe essere stata già annunciata da. La showgirl, incurante delle telecamere, nel corso della serata di ieri ha annunciato un possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si tratterebbe di Biagio D’Anelli, ex concorrente di questa edizione del noto reality, ...

