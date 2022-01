LOL - Chi ride è fuori 2 | Lillo è la special guest della seconda stagione

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Prime Video ha appena svelato chesarà l'ospitedi LOL: Chi, il comedy show Amazon Original disponibile in streaming dal 24 febbraio. Prime Video ha rivelato che, pseudonimo di Pasquale Petrolo, sarà ladi LOL: Chi. Il popolare comico, presente anche nella prima edizione del comedy show targato Amazon Original, sarà l'arma letalerisata che il game master Fedez, insieme a Frank Matano, potrà coinvolgere nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti. Le 6 puntate vedranno sfidarsi a colpi di gag Virginia ...

Advertising

HDblog : LOL: Chi ride è fuori stagione 2, Lillo sarà lo special guest! - giusina : RT @ciakmag: E' lui l'arma letale della risata della seconda stagione di #LOL2 #Lillo #LilloPetrolo #LOLitalia #ChiRideFuori @PrimeVideoIT… - ciakmag : E' lui l'arma letale della risata della seconda stagione di #LOL2 #Lillo #LilloPetrolo #LOLitalia #ChiRideFuori… - Frank9012047943 : @Lyudmila110 @ThinkingGreeks C’è pure chi pensa di comprare a 10k lol - GoldenBackstage : In gara nelle sei puntate di #Lol Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di… -

Ultime Notizie dalla rete : LOL Chi

Solamente pochi giorni fa è stata svelata l'attesissima data d'arrivo della seconda stagione diride è fuori , che come ormai noto, arriverà su Prime video a partire dal prossimo 24 febbraio. MA se pensavamo che le novità fossero finite ci sbagliavamo di grosso, poiché proprio pochi ......il mondo è salvo! Il nostro amatissimo supereroe non convenzionale 'de Roma' è stato chiamato (di nuovo) all'appello da Prime Video come 'arma letale' della serata della seconda stagione di...LOL 2, seconda edizione del popolarissimo comedy show targato Amazon Original, ha appena annunciato un nuovo ospite a sorpresa: Lillo!Brillante e talentuosa, Virginia Raffaele è diventata famosa grazie alle sue maschere originali e alle imitazioni di icone dello showbiz come – tanto per dirne una – Ornella Vanoni. Per il 2022, torna ...