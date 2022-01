Lazio, si punta il bomber italiano se parte Muriqi! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grandi movimenti in casa Lazio in questi ultimi giorni di calciomercato, soprattutto nel reparto offensivo. Con la partenza ormai certa di Muriqi la società vuole trovare subito un sostituto e il nuovo nome che è emerso per Sarri è quello di Andrea Pinamonti. Pinamonti Lazio Empoli Pinamonti attualmente si trova all’Empoli in prestito direttamente dall’ Inter, l’attaccante classe 99 ha già messo a segno 8 gol e 1 assist in 22 gare di campionato e punta ad arrivare alla doppia cifra. Lui è la prima scelta sul mercato biancoceleste e si punta all’acquisto del giocatore con la formula del prestito. L’eventuale alternativa a Pinamonti è Zaza del Torino. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grandi movimenti in casain questi ultimi giorni di calciomercato, soprattutto nel reparto offensivo. Con lanza ormai certa di Muriqi la società vuole trovare subito un sostituto e il nuovo nome che è emerso per Sarri è quello di Andrea Pinamonti. PinamontiEmpoli Pinamonti attualmente si trova all’Empoli in prestito direttamente dall’ Inter, l’attaccante classe 99 ha già messo a segno 8 gol e 1 assist in 22 gare di campionato ead arrivare alla doppia cifra. Lui è la prima scelta sul mercato biancoceleste e siall’acquisto del giocatore con la formula del prestito. L’eventuale alternativa a Pinamonti è Zaza del Torino. Daniele Scrazzolo

