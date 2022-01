In scena a Giugliano gli show di Caiazzo | Antonio e Michele e Iodice

(Di lunedì 24 gennaio 2022). Fissate le date di recupero degli spettacoli promossi dall’amministrazione comunale die dall’assessorato alla cultura previsti dal calendario degli eventi natalizi e rimandati per motivi tecnici. In questa settimana aavranno luogo tre spettacoli. Sul litorale, giovedi 27 gennaio alle ore 20,00 presso la scuola Don Salvatore Vitale di Lago Patria con loL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : scena Giugliano

Teleclubitalia.it

Punizione da sinistra di, risponde Baldi e di testa è lestissima ad insaccare la ... Al 32' lasi ripete, ma con diversa marcatrice: Guagni vola ancora a destra e mette un bel ...... dopo aver ascoltato alcuni testimoni che avevano assistito alla, hanno potuto contare, per ... Il ladro è stato rintracciato presso il campo rom diin Campania e condotto al carcere di ...Il D34G Team, di proprietà dell'ex pilota Davide Giugliano, intraprende l'avventura in Supersport, dove debutterà nel 2022 con una Ducati Panigale V2 955. La squadra romana sceglie una line-up a due p ...Contro il Gladiator il portiere raggiungerà un traguardo importante, con i biancorossi che torneranno in campo dopo un mese e mezzo di stop ...