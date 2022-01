Ilicic | che succede? Gasp e i tifosi lo aspettano | l’Atalanta è al bivio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Non mi fa piacere parlare di lui che ha degli alti e bassi. Ora ha qualche problema ma ha voglia di ripartire e lo aspettiamo a braccia aperte. In questo momento dobbiamo pensare più alla persona che al calciatore e forse la cosa migliore è lasciarlo in pace”. Gian Pieroerini ha provato a spiegare così la situazione di Josipal termine della gara contro la Lazio. Il fantasista sloveno negli ultimi giorni è stato al centro delle voci relative alla sua condizione psicologica. Assente dalle convocazioni in occasione delle partite con Inter e Lazio per problemi personali, che l’avevano tenuto lontano dal resto del gruppo anche nell’estate del 2020, il numero 72 sembra essere stato risucchiato nel vortice della depressione. La società di Percassi già in passato aveva deciso di aspettarlo in campo, su quel rettangolo verde che gli aveva permesso ...

Advertising

MattiaBriga : Hateboer Gosens Zapata Muriel Malinovsky Koopmeiners De Roon Ilicic Pasalic Quanti altri giocatori titolari gli d… - CB_Ignoranza : Ieri sera, ai microfoni di @dazn, Gasperini ha parlato di Ilicic: “Non mi fa piacere parlare di questa vicenda, pos… - __pm90 : Alcuni commenti su #ilicic sono assurdi. La #salutementale è oggetto di derisione in questo paese perchè per aver… - MauroInter1908 : @LudovicoRossini Che consigli di fare con Ilicic? - MassimoChiaram7 : RT @Aba_Tweet: Un padre ammazzato, la fuga da Prijedor, il profugo che giocava a pallone contro un muretto, la morte dell’amico Astori, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic che

, TORNA LA DEPRESSIONE/ Gasperini: "Una giungla in testa". E i tifosi... VIDEO SPEZIA ... palla sul palo! Verde ! Agudelo entra in area e mette la sfera per Verdenon sbaglia! Ekdal ..., TORNA LA DEPRESSIONE/ Gasperini: "Una giungla in testa". E i tifosi... VIDEO EMPOLI ROMA: SECONDO TEMPO Zaniolo prova a servire Abraham, chiude bene Zurkowski. Romacontinua ad attaccare ...Lo sloveno resta un’incognita per l’Atalanta che deve liberare un posto in lista per Boga Come nell’estate 2020, un male oscuro e subdolo sembra essersi impossessato di Josip Ilicic. Lo sloveno non si ...Crisi interiore come dopo il lockdown, il bomber dell’Atalanta (cresciuto sotto le bombe) non riesce a giocare. Il mister: la testa è una giungla ...