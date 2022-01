Il ritiro di Berlusconi, rinasce un po’ di etica pubblica? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell’unità del Paese. È quanto si apprende dal vertice del centrodestra, che si impegna a fare proposta condivisa del centrodestra all’altezza in grado di avere il massimo consenso possibile (Ansa). La notizia merita, a mio personale avviso, alcune note di carattere etico, oltre che politico e istituzionale, anche per la pesante influenza che ha avuto, la candidatura di Berlusconi, in un processo difficile e oscuro come questa tornata elettiva per il nuovo/a inquilino/a del Quirinale. L’appoggio alla candidatura di Berlusconi sembra radicarsi in una lunga scia culturale, che ha origine nel 1994, fatta di modelli antropologici e culturali, che potrebbero essere sintetizzati con il termine di Berlusconismo. Si tratta di un modo di essere e pensare che ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022)fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell’unità del Paese. È quanto si apprende dal vertice del centrodestra, che si impegna a fare proposta condivisa del centrodestra all’altezza in grado di avere il massimo consenso possibile (Ansa). La notizia merita, a mio personale avviso, alcune note di carattere etico, oltre che politico e istituzionale, anche per la pesante influenza che ha avuto, la candidatura di, in un processo difficile e oscuro come questa tornata elettiva per il nuovo/a inquilino/a del Quirinale. L’appoggio alla candidatura disembra radicarsi in una lunga scia culturale, che ha origine nel 1994, fatta di modelli antropologici e culturali, che potrebbero essere sintetizzati con il termine dismo. Si tratta di un modo di essere e pensare che ...

GiuseppeConteIT : Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro faccia… - EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - CarloCalenda : PD-5S “ragionano su Riccardi”; Renzi “ragiona su Casini”;La destra, dopo il ritiro di Berlusconi, non ragiona. Eppu… - Giusepp07184707 : RT @GiuseppeConteIT: Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo… - Miky_mykey : RT @GiuseppeConteIT: Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo… -