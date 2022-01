Gosens: sirene oltremanica (Di martedì 25 gennaio 2022) L’esterno tedesco è reduce di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai primi di ottobre dello scorso anno. All’imminente rientro di Robin Gosens insistenti rumors lo accostano ad un blasonato club oltremanica. Robin Gosens: l’esterno che piace oltremanica Robin Gosens non ha mai nascosto il desiderio di giocare in Premier League ed ecco che adesso potrebbe essere accontentato. Il tedesco dell’Atalanta non gioca dallo scorso 29 settembre, giorno dell’infortunio subito nella sfida di Champions League contro lo Young Boys. La distanza temporale dai campi di gioco non ne ha sminuito il valore tanto che nonostante l’infortunio viene corteggiato da diversi club. Più che altro l’assenza ha favorito l’inserimento in sordina di Pezzella nello scacchiere tattico di Gasperini, il quale ha trovato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) L’esterno tedesco è reduce di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai primi di ottobre dello scorso anno. All’imminente rientro di Robininsistenti rumors lo accostano ad un blasonato club. Robin: l’esterno che piaceRobinnon ha mai nascosto il desiderio di giocare in Premier League ed ecco che adesso potrebbe essere accontentato. Il tedesco dell’Atalanta non gioca dallo scorso 29 settembre, giorno dell’infortunio subito nella sfida di Champions League contro lo Young Boys. La distanza temporale dai campi di gioco non ne ha sminuito il valore tanto che nonostante l’infortunio viene corteggiato da diversi club. Più che altro l’assenza ha favorito l’inserimento in sordina di Pezzella nello scacchiere tattico di Gasperini, il quale ha trovato ...

