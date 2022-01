GF Vip | Alessandro si dichiara a Sophie | “Mi sono innamorato follemente”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’ennesima furibonda litigata avvenuta nella Casa del GF Vip 6 traCodegoni eBasciano, e dopo che i due siritrovati a letto insieme, l’imprenditore ha fatto una ragazza unazione semplicemente stupefacente. I telespettatori non l’hanno ascoltata, visto che è avvenuta sotto le coperte mentre i due erano abbracciati stretti, ma a parlarne è stata l’ex tronista di Uomini e Donne all’amica Miriana Trevisan., infatti, le ha detto che mentre la stringeva così forte che quasi la soffocava, Basciano le ha sussurrato: “Midi te”. Della cosa si parlerà nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, la rivelazione shock: Alex ...

Advertising

Diregiovani : Sophie Codegoni, in queste ore, ha confessato cosa è successo sotto le coperte con Alessandro Basciano! #Sophie… - zazoomblog : Gf Vip Alessandro Basciano giura sul figlio: Voglio un prete altrimenti non dormirò con Sophie - #Alessandro… - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LA PAGELLA DELLA SETTIMANA Katia Uno Davide Due Manila Due Soleil Due Alessandro Quattro… - PausaCaff3 : Alessandro Basciano, la strana richiesta al GF Vip scatena la curiosità e lui spiega il motivo - PausaCaff3 : “Vuoi essere squalificato” Alessandro Basciano scatena la furia del GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

- - > GF: dopo la lite con Sophie Codegoni,Basciano vuole parlare con un prete Ma Delia poco prima aveva dato la sua nomination proprio ad, che l'era legata al dito, e ......questa edizione del GF, ci sono stati comportamenti sbagliati e questo è uno di quelli. Basciano non è la prima volta che esagera con le parole ma questa volta ha veramente esagerato....Stasera in tv - lunedì 24 gennaio 2022 - torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 . Il reality - in onda su Canale5 ...Grande Fratello VIP: Alessandro Basciano chiede l'ingresso di un prete: a cosa gli serve, cosa è successo, Sophie Codegoni, giuramento figlio ...