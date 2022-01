Fake News, l’Europa corre ai ripari: le ultime novità (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’avvento della crisi pandemica e dell’emergenza sanitaria a livello globale hanno acceso un nuovo campanello d’allarme nei confronti della diffusione sempre più capillare di Fake News. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una proliferazione incontrollata di disinformazione sanitaria e manipolazione dell’opinione di gruppi più o meno “fragili” di fronte a News dalla dubbia, o inesistente, affidabilità scientifica. La piaga delle Fake News è emersa prepotentemente all’interno di discorsi su libera informazione e propaganda tendenziosa grazie a scandali internazionali come quelli di Cambridge Analytica e le elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti: per la prima volta l’opinione pubblica è in grado di valutare la portata e l’impatto della disinformazione sulla vita ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’avvento della crisi pandemica e dell’emergenza sanitaria a livello globale hanno acceso un nuovo campanello d’allarme nei confronti della diffusione sempre più capillare di. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una proliferazione incontrollata di disinformazione sanitaria e manipolazione dell’opinione di gruppi più o meno “fragili” di fronte adalla dubbia, o inesistente, affidabilità scientifica. La piaga delleè emersa prepotentemente all’interno di discorsi su libera informazione e propaganda tendenziosa grazie a scandali internazionali come quelli di Cambridge Analytica e le elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti: per la prima volta l’opinione pubblica è in grado di valutare la portata e l’impatto della disinformazione sulla vita ...

Advertising

ilriformista : Sul Fatto #MarcoTravaglio scrive che il generale Mori guidò la trattativa Stato-mafia. Mori è stato assolto da ques… - GiovaQuez : Croce rossa italian: 'Esprimiamo viva preoccupazione per le fake news che circolano sul fatto che il sangue dei vac… - Avvenire_Nei : Covid e fake news. La foto dell'Anchise dell'Amazzonia è autentica, ecco perché - ImAnna83281570 : @alzastovolume Non sempre è in diretta a volte è registrato, però ieri sera era da Camilla quindi o inizia oggi la… - one_davide : @ilfoglio_it Vivere di elemosina statale per continuare a lavorare,ecco come vive un giornale come il vostro,tra Fake news e falsità -