Covid, perché Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia (Di lunedì 24 gennaio 2022) A marzo saranno due anni che il mondo sta affrontando la pandemia da Covid – 19: era l'11 di quel mese quando l'Organizzazione mondiale della Sanità ha affermato che l'epidemia di Covid–19 poteva essere considerata una pandemia. Ma potremmo essere vicini alla fine. A parlare di questa possibilità è stato il responsabile dell'Oms per l'Europa Hans Kluge, che ha impotizzato che entro marzo ci sarà un nuovo picco di casi, arrivando a raggiungere il contagio del 60 per cento dei cittadini europei. E dopo? Ci si potrebbe aspettare una fine della pandemia. Ovviamente non immediata, ma il lumicino della speranza potrebbe essere stato finalmente essere acceso.

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Covid: 306.000 nuovi casi in India, curva calerà dopo 15/2 L'India ha registrato nel weekend una risalita dei casi di Covid - 19, con 306 mila nuovi positivi e 439 decessi: lo si apprende dal bollettino reso noto oggi ... sia perché i nuovi contagi si sono già ...

Covid, Locatelli: 'Contagi in calo ma potranno emergere nuove varianti, serve prudenza' Locatelli invita ad avere prudenza nonostante il calo dei contagi perché potrebbero insorgere nuove varianti del virus. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli si è espresso sul calo dei contagi a cui si sta assistendo in Italia invocando ...

Guariti dal Covid, perché non possono tornare alla vita pre pandemia Corriere della Sera