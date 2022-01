Calciomercato Sampdoria, assalto a Skov Olsen: le ultime (Di lunedì 24 gennaio 2022) Meno di un mese per accontentare i propri allenatore. Poco meno di trenta giorni per cercare di migliorare la rosa. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione invernale è l’incubo di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il delicato periodo pandemico, con il Covid-19 che ha preso nuovo vigore nei contagi, rende ancor più complicata particolare sessione. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in vista di una futura programmazione. Nello specifico, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Meno di un mese per accontentare i propri allenatore. Poco meno di trenta giorni per cercare di migliorare la rosa. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione invernale è l’incubo di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il delicato periodo pandemico, con il Covid-19 che ha preso nuovo vigore nei contagi, rende ancor più complicata particolare sessione. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in vista di una futura programmazione. Nello specifico, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Sampdoria, occhi su Traore del Sassuolo Commenta per primo L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo sembra aver messo nella lista della spesa per gennaio un tipo di giocatore ben preciso. Al tecnico serve un centrocampista, possibilmente qualitativo, e per questo motivo i ...

Roma, Diawara offerto anche in Italia: Cagliari e Sampdoria su di lui In Serie A oltre al Torino, Il Tempo scrive di un interessamento del Cagliari e della Sampdoria. ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 24 gennaio 2022

Calciomercato Sampdoria, Traore tra le prime scelte: Giampaolo dà l'ok Samp News 24 Sampdoria, occhi su Traore del Sassuolo Il calciatore ivoriano, classe 2000, è duttile e può fare il trequartista o il centrale. Secondo il Corriere dello Sport però i contatti tra le parti non sono ancora stati avviati , anche perché il Do ...

Pagellone Serie A 23ª giornata: gode l'Inter, Abraham show, Meazza martoriato SERIE A - I nerazzurri battono al 90' il Venezia e sorridono dopo il pareggio tra Milan e Juventus. Lo Spezia vola, Abraham si conferma un grande acquisto.

