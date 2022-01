Calciomercato Inter, caccia all'attaccante: i possibili colpi (Di lunedì 24 gennaio 2022) A caccia di un rinforzo nel reparto offensivo. L'Inter, reduce dalla vittoria per 2-1 raggiunta in extremis... Leggi su today (Di lunedì 24 gennaio 2022) Adi un rinforzo nel reparto offensivo. L', reduce dalla vittoria per 2-1 raggiunta in extremis...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, nuovo pressing su Kostic. Ma c’è anche un piano B #calciomercato - cmdotcom : #Inter, UFFICIALE: via al #bond da 415 milioni di euro 'Per rimborsare i vecchi credi. Ricavi stabili, 119 milioni… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - brighe : - InterClubIndia : RT @SimoneTogna: Esclusiva confermata! Tutto fatto per il trasferimento di Lorenzo Gavioli al Renate. Visite mediche concluse e firma sul c… -