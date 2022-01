Bergonzi: "Milan-Juventus? Manca un rigore per parte. Gol Barella da annullare" (Di lunedì 24 gennaio 2022) A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi. Ecco le sue parole sugli arbitraggi dell'ultimo turno... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 24 gennaio 2022) A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro. Ecco le sue parole sugli arbitraggi dell'ultimo turno...

Advertising

Pall_Gonfiato : Bergonzi: '#MilanJuventus? Manca un rigore per parte. Gol #Barella da annullare' - TUTTOJUVE_COM : Bergonzi: 'Milan-Juve? Manca un rigore per parte. Gol Barella da annullare' - gervix4 : RT @MilanNewsit: ESCLUSIVA MN - Bergonzi: 'Maldini e Pioli signorili ed eleganti con Serra. Milan-Juve? Manderei Orsato' - infoitsport : MN - Milan-Spezia si può ripetere? Bergonzi: 'Il vantaggio è una norma, non c'è errore tecnico' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: MN - Verso Milan-Juve, Bergonzi: 'Andrei su Orsato. Dopo il goal di Muntari...' -