Beautiful, trama 24 gennaio 2022: la scoperta di Hope

Anticipazioni Beautiful oggi 24 gennaio 2022 con pezzi del puzzle che si mischiano realizzando un disegno pericoloso. Cosa sta per accadere a casa di Thomas?

Thomas si confida con Ridge

Nuova puntata Beautiful oggi dove non mancheranno i colpi di scena e le rivelazioni particolari. Come abbiamo potuto leggere dalle anticipazioni settimanali Beautiful, tutto cambierà da un momento all'altro! Liam è a casa di Steffy e quest'ultima sta cercando in ogni modo di consolare il ragazzo, anche se la situazione ai due ex coniugi sembra essere totalmente sfuggita di mano. Lo Spencer è convinto di aver visto un bacio tra Thomas e Hope, senza rendersi conto che si trattasse del manichino e una messa in scena delle allucinazioni dello Spencer. Hope, nel frattempo, è a casa sua ...

