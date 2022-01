Barcellona | De Boer | «Busquets a fine carriera | deve fare posto a De Jong»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ronald Deparla della rivalità in campo trae De. Le dichiarazioni sui centrocampisti delAi microfoni di El Pais, Ronald Deha parlato così di De, centrocampisti del. DICHIARAZIONI – «I continui avvicendamenti in panchina potrebbero condizionarlo. E poi c’è, che continua ad essere titolare a centrocampo e ad occupare la sua posizione.. È un ruolo che potrebbe interpretare molto bene perché sa difendere, è veloce, bravo nel gioco aereo e copre bene gli spazi.è un giocatore incredibile ma ha bisogno di tanta protezione, secoprire tanto campo va in difficoltà e questo condiziona tutta la squadra. De ...