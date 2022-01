Australian Open 2022, Sinner: “Atmosfera bellissima, il tie-break ha fatto la differenza” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Affrontare De Minaur in Australia non è facile, ma oggi l’Atmosfera è stata bellissima. Credo che a fare la differenza sia stato il tie-break del primo set vinto. Da lì ho provato a spingere di più e le cose sono cambiate“. Così Jannik Sinner dopo il successo ai danni di Alex De Minaur che l’ha proiettato ai quarti di finale degli Australian Open 2022 per la prima volta in carriera. L’altoatesino ha poi analizzato il 2021: “E’ stato un anno lungo, in cui ho fatto tante esperienze e sono cresciuto sia come tennista che come uomo. Non credo di aver mai giocato così tanto“. Infine, un commento sul suo prossimo match: “Il quarto di finale sarà duro. Tsitsipas e Fritz? Ho affrontato entrambi, li conosco“. ECCO CHI SFIDERA’ ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Affrontare De Minaur in Australia non è facile, ma oggi l’è stata. Credo che a fare lasia stato il tie-del primo set vinto. Da lì ho provato a spingere di più e le cose sono cambiate“. Così Jannikdopo il successo ai danni di Alex De Minaur che l’ha proiettato ai quarti di finale degliper la prima volta in carriera. L’altoatesino ha poi analizzato il 2021: “E’ stato un anno lungo, in cui hotante esperienze e sono cresciuto sia come tennista che come uomo. Non credo di aver mai giocato così tanto“. Infine, un commento sul suo prossimo match: “Il quarto di finale sarà duro. Tsitsipas e Fritz? Ho affrontato entrambi, li conosco“. ECCO CHI SFIDERA’ ...

