“Apartheid medica”: il virologo-star Fabrizio Pregliasco sentito in Procura (Di lunedì 24 gennaio 2022) I social parlano di “Apartheid medica”: sarebbe la politica attuata dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. Grazie alla denuncia di alcuni pazienti non vaccinati e’ venuta alla luce un circolare interna alla struttura milanese che dava indicazione al personale amministrativo di spostare gli interventi chirurgici ai pazienti sprovvisti del Super Green pass. Pregliasco, sentito in Procura dal Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, si è difeso dalle accuse spiegando di aver dato “indicazione ai curanti di fare una valutazione rispetto al rischio di fragilità dei pazienti per riorganizzare e ottimizzare le sale operatorie per gli interventi più urgenti”. Secondo ... Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 24 gennaio 2022) I social parlano di “”: sarebbe la politica attuata dal, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. Grazie alla denuncia di alcuni pazienti non vaccinati e’ venuta alla luce un circolare interna alla struttura milanese che dava indicazione al personale amministrativo di spoe gli interventi chirurgici ai pazienti sprovvisti del Super Green pass.indaltore aggiunto Tiziana Siciliano, si è difeso dalle accuse spiegando di aver dato “indicazione ai curanti di fare una valutazione rispetto al rischio di fragilità dei pazienti per riorganizzare e ottimizzare le sale operatorie per gli interventi più urgenti”. Secondo ...

