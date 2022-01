Alberto Matano torna al Tg1: «Che emozione» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alberto Matano - Tg1 Dopo tre anni dall’ultima volta, Alberto Matano torna al Tg1. I telespettatori che oggi si sintonizzeranno su Rai 1 vedranno il giornalista nuovamente “affiancato” dal logo del telegiornale. Non succedeva dal 2019, quando Alberto era uno dei volti di punta del tg, prima di abbandonarlo per intraprendere la carriera da conduttore. “Che emozione tornare qui“ sono le sue prime parole da “mezzobusto” dietro al bancone del Tg1, ospite del direttore Monica Maggioni che conduce il lungo speciale Verso il Quirinale in occasione del via all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Matano non è solo e, tra gli ospiti, c’è anche Serena Bortone. Oggi saltano gli appuntamenti con Oggi è un altro Giorno e La Vita in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 24 gennaio 2022)- Tg1 Dopo tre anni dall’ultima volta,al Tg1. I telespettatori che oggi si sintonizzeranno su Rai 1 vedranno il giornalista nuovamente “affiancato” dal logo del telegiornale. Non succedeva dal 2019, quandoera uno dei volti di punta del tg, prima di abbandonarlo per intraprendere la carriera da conduttore. “Chere qui“ sono le sue prime parole da “mezzobusto” dietro al bancone del Tg1, ospite del direttore Monica Maggioni che conduce il lungo speciale Verso il Quirinale in occasione del via all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.non è solo e, tra gli ospiti, c’è anche Serena Bortone. Oggi saltano gli appuntamenti con Oggi è un altro Giorno e La Vita in ...

