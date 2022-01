Addio a Renato Cecchetto, attore e doppiatore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Forse i bambini non sanno descrivere i lineamenti del suo volto, ma ricorderanno per sempre la sua voce, perché era quella aveva animato il potente orco verde dal cuore d’oro che tutti conosciamo e tantissimi altri personaggi dei cartoni animati che hanno caratterizzato la loro infanzia. E ora quella voce, quella di Renato Cecchetto non c’è più, perché l’attore e doppiatore italiano si è spento all’età di 70 anni a seguito di un incidente stradale. Una notizia che lascia sgomento e dolore, ha affermato Omar Barbierato, sindaco di Adria, attraverso la sua pagina Facebook, in un cordoglio di cui si è fatto portavoce per la comunità della città alla quale l’attore e la sua famiglia erano legati indissolubilmente. Allo stesso cordoglio si sono uniti i cittadini dell’Italia intera, quelli che lo conoscevano ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 gennaio 2022) Forse i bambini non sanno descrivere i lineamenti del suo volto, ma ricorderanno per sempre la sua voce, perché era quella aveva animato il potente orco verde dal cuore d’oro che tutti conosciamo e tantissimi altri personaggi dei cartoni animati che hanno caratterizzato la loro infanzia. E ora quella voce, quella dinon c’è più, perché l’italiano si è spento all’età di 70 anni a seguito di un incidente stradale. Una notizia che lascia sgomento e dolore, ha affermato Omar Barbierato, sindaco di Adria, attraverso la sua pagina Facebook, in un cordoglio di cui si è fatto portavoce per la comunità della città alla quale l’e la sua famiglia erano legati indissolubilmente. Allo stesso cordoglio si sono uniti i cittadini dell’Italia intera, quelli che lo conoscevano ...

