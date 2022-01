Abba | virtuali e immortali

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Le rockstar non muoiono mai, svaniscono soltanto («Rock stars don’t ever die, they only fade away») cantava Sting nelle strofe di 50.000 il brano-tributo a Prince e David Bowie. Un modo per dire che le icone della musica che non ci sono più restano per sempre con le canzoni e il ricordo, purtroppo solo il ricordo, delle loro leggendarie performance. L’ex Police non poteva immaginare che sei anni dopo aver scritto quel testo la storia della musica live sarebbe cambiata per sempre. Grazie aglie al loro Voyage Tour, il secondo passo della reunion più attesa di ogni tempo, celebrata lo scorso novembre con un disco best seller (Voyage) dopo 40 anni di ritiro dalle scene. Sono quattro settantenni oggi i Beatles di Svezia, ma sul palco dell’Arena di Londra (costruita appositamente per questo show all’interno del Queen Elizabeth Park), accompagnati ...