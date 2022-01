Traffico Roma del 23-01-2022 ore 13:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla A1 tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma code per inciso anche sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torrimpietra verso la capitale proseguono i lavori sulla Cassia bis con code tra Formello e le rughe in direzione di Viterbo chiuso a Roma per incidente nel tratto di via del Trullo tra via Monte delle Capre e via Portuense incidente anche in via Galvani altezza incrocio con via Nicola zabaglia possibili ripercussioni sul Traffico di zona in pieno svolgimento a Centocelle la manifestazione arsludica chiusa per l’intera giornata via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice deviazioni anche ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A1 tra Ponzanono e il bivio per la diramazioneNord in direzione dicode per inciso anche sullaCivitavecchia tra Cerveteri e Torrimpietra verso la capitale proseguono i lavori sulla Cassia bis con code tra Formello e le rughe in direzione di Viterbo chiuso aper incidente nel tratto di via del Trullo tra via Monte delle Capre e via Portuense incidente anche in via Galvani altezza incrocio con via Nicola zabaglia possibili ripercussioni suldi zona in pieno svolgimento a Centocelle la manifestazione arsludica chiusa per l’intera giornata via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice deviazioni anche ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - romaatac1 : #Roma #Ostia #atac - ??#Traffico intenso in via Cristoforo Colombo tra via di #Malafede e via di #Acilia dir. Ostia… - LuceverdeRoma : [AGG] ? #Roma - SS148 Pontina ?RIMOSSO #Incidente al km 15.100 nei pressi di Castel Porziano ??#Traffico IN SMAL… - CosenzaChannel : Il Consiglio d'Istituto: «La decisione sottrae ai bambini di Cosenza un luogo vissuto, un luogo di socialità e di r… - CCISS_Ministero : Roma Via Leone XIII traffico rallentato causa traffico intenso a Roma Via Leone XIII in direzione Colli Portuense… -