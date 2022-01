Quirinale: Conte, 'Casini? non abbiamo parlato di nomi, nemmeno con Salvini' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Nella riunione di questa mattina col cosiddetto fronte progressista "non abbiamo parlato di nomi", "nemmeno ieri con Salvini" si è parlato di possibili candidature al Colle, compresa quella di Pier Ferdinando Casini. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Nella riunione di questa mattina col cosiddetto fronte progressista "nondi", "ieri con" si èdi possibili candidature al Colle, compresa quella di Pier Ferdinando. Lo dice il leader del M5S Giuseppe, lasciando Montecitorio.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - Agenzia_Italia : Il segretario del Pd Enrico Letta puntualizza che nessuno ha la maggioranza, oggi vede Salvini, Speranza, Conte e R… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: Com’era chiaro, Conte non sta giocando la stessa partita di Enrico Letta sul Quirinale. Oggi addirittura l’avvocato d… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Nuovo vertice sul Quirinale tra #Pd, #M5S e Leu. Letta, Conte e Speranza si incontrano di nuovo. Il leader dem smentisc… -