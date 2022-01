Quando la Rai è servizio pubblico (Di domenica 23 gennaio 2022) Spesso ci siamo detti o abbiamo sentito dire che la Rai, ovvero la televisione di Stato, il servizio pubblico, non riesca a coprire tutti i canoni che in quanto tale dovrebbe seguire. Ma come amo dire io, troppo spesso, guardiamo la televisione in modo pigro e alle volte troppo critico. Questo perché guardando il palinsesto dei tre canali Rai di programmi belli, ben fatti, argomentati e con una narrativa accattivante ce ne sono molti. Negli ultimi anni abbiamo visto nascere o consolidarsi programmi dove al centro vengono messi temi territoriali, le eccellenze, l’arte, la cultura. Ci sono almeno tre programmi dove ritroviamo tutto questo. Sono Il Provinciale condotto da Federico Quaranta in onda su Rai 2. Kalipè – A passo d’uomo condotto da Massimiliano Ossini sempre su Rai 2. E per ultimo Geo condotto da Sveva Sagramola. Partendo da ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 23 gennaio 2022) Spesso ci siamo detti o abbiamo sentito dire che la Rai, ovvero la televisione di Stato, il, non riesca a coprire tutti i canoni che in quanto tale dovrebbe seguire. Ma come amo dire io, troppo spesso, guardiamo la televisione in modo pigro e alle volte troppo critico. Questo perché guardando il palinsesto dei tre canali Rai di programmi belli, ben fatti, argomentati e con una narrativa accattivante ce ne sono molti. Negli ultimi anni abbiamo visto nascere o consolidarsi programmi dove al centro vengono messi temi territoriali, le eccellenze, l’arte, la cultura. Ci sono almeno tre programmi dove ritroviamo tutto questo. Sono Il Provinciale condotto da Federico Quaranta in onda su Rai 2. Kalipè – A passo d’uomo condotto da Massimiliano Ossini sempre su Rai 2. E per ultimo Geo condotto da Sveva Sagramola. Partendo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando Rai Giornata della Memoria 2022, celebrazioni: orari, luoghi, iniziative Le celebrazioni: dove e quando La cerimonia ufficiale si svolge a partire dalle 11, trasmessa in diretta su Rai Uno, alla presenza del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Presidente ...

C'è Posta per te e GF Vip sospesi: contro Sanremo Mediaset non li 'schiera' Lo stesso accadrà anche in questo 2022, quando la Rai come sempre ospiterà il concorso canoro più importante del nostro Paese - di nuovo a febbraio, dopo la parentesi di marzo di un anno fa - come ...

Canali Rai e Mediaset, da quando non si vedranno più a Monza e provincia? Monza Today Il calcio femminile lo vedo in alto Quando a sette anni ho chiesto a mio padre se potevo iniziare a giocare a calcio non era pronto. Mi rispose in maniera vaga che non era sicuro potessi, perché vicino casa c’erano solamente squadre mas ...

La giornata della memoria: le proposte della Rai Tutte le reti televisive, e le piattaforme streaming propongono film e documentari sul tema. In prima fila, la Rai che come servizio pubblico adempie da sempre alla sua mission istituzionale, dedica t ...

