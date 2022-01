Napoli-Salernitana 4-1 | pagelle Viva Robotka Politano fa incazzare Osimhen che non si controlla

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledi4-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Un tiro, un gol. La solita ciorta, eh Ilaria – senza voto A sua discolpa diciamo che l’azione dellaè stata così bella che, probabilmente, resterà unica – sv DI LORENZO. La vera notizia è che viene sostituito per dare un po’ di requie a gambe e polmoni. Si gioca in una sola direzione e come altre volte l’Euroappuntato fa l’esterno offensivo aggiunto a destra, laddove la pelota capita sovente – 6,5 Bellissimo il tacco per Lozano, che però si coordina male. Vederlo uscire prima della fine solo per una sostituzione mi ha quasi emozionata, non era successo mai! – 6,5 ZANOLI dal 76’. Senza voto Senza voto RRAHMANI. Laè già scarsa di suo, figuriamoci con la decimazione da pandemia. Memorabile ...