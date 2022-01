Napoli Salernitana 1-0 LIVE: zampata di Juan Jesus, azzurri in vantaggio (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Salernitana si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Salernitana 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro Napoli – Mertens scodella sul discetto del rigore per Zielinski. Il polacco colpisce di testa ma troppo centrale. Facile per Belec. 6? Tiro Napoli – Mario Rui batte a giro sopra la barriera una punizione dal limite. Belec ancora sicuro mette in angolo. 10? Occasione Napoli – Fantastico tiro a giro dalla distanza di Fabian. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro– Mertens scodella sul discetto del rigore per Zielinski. Il polacco colpisce di testa ma troppo centrale. Facile per Belec. 6? Tiro– Mario Rui batte a giro sopra la barriera una punizione dal limite. Belec ancora sicuro mette in angolo. 10? Occasione– Fantastico tiro a giro dalla distanza di Fabian. ...

