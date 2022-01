Morire a vent’anni per un selfie | muore a Firenze giovane promessa del calcio

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 23 gennaio 2022) È morto Roberto Frezza, il ventenne che era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale fiorentino di Careggi, a, dopo essere precipitato dalla tettoia della scala antincendio dell’Isis Gobetti Volta, a Bagno a Ripoli, alle porte del capoluogo toscano. Roberto Frezza, ventenne di San Piero a Sieve (), morto per un incidente sul quale indagano i carabinieri Ilera stato soccorso, in codice rosso, in stato di incoscienza, intorno alle 4 di domenica 23 gennaio: le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Da chiarire le circostanze dell’accaduto: Il ventenne si trovava nella scuola insieme a un amico, al quale aveva detto: “Vieni, ti faccio vedere la scuola dove ho studiato”. Le circostanze della caduta del ragazzo sono ancora da chiarire, anche se quella del– secondo ...